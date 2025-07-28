Yemen: Siyonist rejimin limanlarıyla çalışan tüm şirketler hedefte

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Siyonist rejimin Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı deniz operasyonlarını genişletme kararı aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı televizyon konuşmasında "kuşatmanın dördüncü aşamasının" başladığını belirterek, Siyonist rejimin limanlarıyla iş yapan tüm şirketlerin gemilerinin nerede olursa olsun hedef alınacağını açıkladı.

Yahya Seri, bu kapsamda "herhangi bir uyarıyı dikkate almayan şirketlerin gemilerinin, milliyetine ve varış noktasına bakılmaksızın hedef olacağını" belirtti.

Seri, "Bu bildirinin yayımlandığı andan itibaren, düşmanla çalışan şirketlerin tüm deniz trafiği risk altındadır" diyerek uyarıda bulundu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ayrıca, dünyadaki tüm devletlerin, Siyonist rejimi saldırılarını durdurmaya zorlayarak yeni tırmanışların önüne geçebileceğini ifade etti.

Seri, Gazze'deki soykırım karşısında Yemen halkı olarak dini ve ahlaki bir sorumluluk taşıdıklarını bildirdi.

Öte yandan Ensarullah lideri Abdulmelik el-Husi de yaptığı son açıklamada, "Filistin'e desteğimizi her düzeyde sürdüreceğiz ve askeri seçenekleri daha da genişletiyoruz" dedi.

Gazze'ye destek kapsamında şimdiye kadar 1679 füze, SİHA ve deniz aracıyla operasyon gerçekleştirdiklerini belirten El-Husi, buna karşılık Yemen'in 2 bin 843 hava ve deniz saldırısına maruz kaldığını ve yüzlerce şehit verdiğini açıkladı.

El-Husi,, Siyonist rejime ait Eilat limanının tamamen kapandığını ve bu durumun işgal ekonomisine ağır zarar verdiğini de vurguladı.

Ensarullah'ın açıklamasına göre, Gazze'deki soykırım sona erene dek Siyonist rejime ait ya da o rejime çalışan tüm deniz trafiği hedefte kalmaya devam edecek.