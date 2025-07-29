Siyonist rejimin Gazze'deki eylemleri Nazi suçlarını anımsatıyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cenevre'de düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sağlanması İçin Uluslararası Hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na Uymak" konulu toplantıda konuştu.

Galibaf, Siyonist rejimin Gazze'de devam eden saldırılarına tepki göstererek, Gazze'de yaşanan felaketin insanlık tarihinin en karanlık anlarından biri olduğunu belirtti ve "İsrail apartheid rejimi, dünya güçlerinin desteğiyle sivillere, özellikle de çocuklara karşı suçlar işliyor. Gördüğümüz şey savaş değil; insanlığı aşağılayan örgütlü bir soykırım. Bu durum, 21. yüzyılın Nazilerinin yükselişini hatırlatıyor." dedi.

Gazze'de yaşananların Filistinlilere yönelik etnik temizlik planının bir parçası olduğunu belirten Galibaf, sözlerine şöyle devam etti:

''Uluslararası kararlara rağmen dünya sessiz kalarak bu trajedinin yanında yer aldı ve onu meşrulaştırdı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti tüm baskılara rağmen bu zulme karşı dimdik durdu. İran, Gazze'yi siyaset için değil, insanlık için savunuyor.''

İsrail rejiminin Gazze'deki eylemlerinin Nazi suçlarını anımsattığını kaydeden Galibaf, ''İsrail'e karşı durmaktan çekinmek, 21. yüzyıl Nazilerinin suçlarına ortak olmak anlamına geliyor.'' ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı, ''Gazze sadece bölgesel bir kriz değil aynı zamanda küresel vicdan için bir sınavdır. Günümüz Nazileri orada durdurulmazsa, bu felaketin ateşi tüm dünyaya yayılacaktır.'' diye konuştu.