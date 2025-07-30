Galibaf, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Fayzali İdizoda, 29 Temmuz Salı günü Cenevre’de düzenlenen 6. Parlamento Başkanları Konferansı’nın oturum aralarında, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, yasama organları düzeyinde en önemli uluslararası toplantıdır ve her beş yılda bir, Parlamentolararası Birlik (IPU) girişimiyle ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenlenir.

“Çalkantılı bir dünyada parlamenter işbirliği ve çok taraflılık; herkes için barış, adalet ve güçlü kurumlar” sloganıyla gerçekleştirilen 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, küresel yönetişimin parlamenter boyutunu güçlendirme, çok taraflılığı teşvik etme, parlamentolar arası diyaloğu geliştirme ve uluslararası taahhütlerin ulusal eyleme dönüştürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.