Galibaf, Küba Meclis Başkanı ile bir araya geldi

İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, bu görüşmede Küba’nın, Siyonist rejimin ve ABD’nin İran topraklarına yönelik saldırgan eylemlerini kınama konusundaki açık tutumundan dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki işbirliği kapasitesinin özellikle ekonomik alanlarda iyi değerlendirildiğini söyledi.

İki ülke arasında ortak ekonomik komisyonların bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Galibaf, İran’ın Küba ile ortak işbirliği için sahip olduğu potansiyellere değinerek, “Bu alanda iyi fırsatlar var ve iki ülke arasındaki anlaşmaları hayata geçirerek somut sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

Küba Ulusal Meclisi Başkanı Juan Esteban Lazo Hernández ise, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmelerin, Amerikalıların çıkarlarını zor kullanarak sağlamaya çalıştığını gösterdiğini belirterek, “ABD’nin son istikrarsızlaştırıcı ve gerginlik yaratan eylemi, İran’a yönelik saldırısı oldu” dedi.

Lazo Hernández, “Küba, uluslararası hukuk kurallarının uygulanması ve Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Küba Ulusal Meclisi Başkanı ayrıca, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.