Çin’den ABD’nin İran petrolü baskısına tepki

Çin’in Tahran Büyükelçisi Zhong Peiwu, ABD’nin Pekin’e yönelik baskılarına tepki göstererek, İran ve Çin arasındaki ticaretin tamamen yasal olduğunu, bu ilişkinin üçüncü tarafların tek taraflı yaptırımlarıyla sınırlandırılamayacağını vurguladı.

Çinli diplomat, Washington’un Pekin’e, İran ve Rusya’dan petrol almaması yönündeki uyarılarına karşı şu açıklamayı yaptı:

“Çin ve İran arasındaki ticaret, tamamen normal bir ticarettir. Bu nedenle üçüncü bir tarafın, özellikle de ABD’nin tek taraflı yaptırımlarıyla bu ticaretin etkilenmesini kabul etmiyoruz.”

Zhong ayrıca, ülkesinin ABD’nin tek taraflı yaptırım ve hegemonya politikasına karşı olduğunu belirterek “Hegemonyaya ve özellikle ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına karşı çıkıyoruz. Çin ile İran arasındaki normal ticaret bu tür baskılardan olumsuz etkilenmeyecektir.”

ABD’den gümrük tehdidi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in Çin’in İran’dan petrol ithalatına ilişkin endişelerini yinelediği bildirildi. ABD’li yetkililer, Çin’in yalnızca İran değil, aynı zamanda Rusya’dan da enerji ithalatını sürdürmesi hâlinde, Pekin’e karşı yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasını gündeme alabileceklerini duyurdu.

ABD’li yetkili Scott Busen’t, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen bir basın toplantısında, “İran’dan yapılan petrol ithalatının yüzde 90’ı Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Bu durum bizim için büyük bir endişe kaynağı” ifadelerini kullandı.