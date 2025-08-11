Türkiye’den İranlı minyatür ustası Ferşçiyan için taziye mesajı

Türkiye’nin Tahran’daki Büyükelçiliği, iki gün önce hayatını kaybeden İranlı minyatür ustası Mahmut Ferşçiyan için taziye mesajı yayımladı.

Taziye mesajında, ''Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İran’ın önde gelen minyatür sanatçılarından Mahmut Ferşçiyan’ın ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz.’’ ifadesine yer verildi.

İran'ın son yüzyılda yetiştirdiği en büyük minyatür ustalarından Mahmut Ferşçiyan 96 yaşında hayatını kaybetti.

Mahmut Ferşçiyan kimdir?

İranlı usta minyatür sanatçısı Mahmut Ferşçiyan, yalnızca bir ressam değil; aynı zamanda İran’ın kültürel hafızasında derin izler bırakmış yaşayan bir efsanedir. Eserleri, İran mitolojisinden dini anlatılara uzanan geniş bir yelpazede, duygu yüklü detayları ve eşsiz kompozisyonlarıyla tanınır. “Aşura Günü” ve “Zamene Ahu” (Ceylanın Kefili) gibi unutulmaz tabloları, halkın kolektif kimliğinde özel bir yere sahiptir. İsfahan’da yetişip sanatını Doğu ile Batı arasında evrensel bir dile dönüştüren Ferşçiyan, İran İslam mimarisi ve türbe tasarımlarında da önemli imzalar atmıştır.

