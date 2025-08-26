Reuters muhabiri, ajansı Gazze’deki gazeteci katliamlarını meşrulaştırmakla suçlayıp istifa etti

Kanadalı foto-muhabir Valerie Zink, sosyal medya hesabından paylaştığı istifa notunda şu ifadeleri kullandı:

“Son sekiz yıldır Reuters haber ajansında serbest foto muhabiri olarak çalıştım. Kanada’nın bozkır bölgelerinde çektiğim fotoğraflar New York Times, Al Jazeera ve Kuzey Amerika, Asya, Avrupa’daki diğer medya kuruluşlarında yayımlandı. Ancak bu noktada Reuters ile ilişkimi sürdürmem imkânsız hale geldi; çünkü Reuters, Gazze’de 245 gazetecinin sistematik şekilde öldürülmesini meşrulaştıran bir rol üstleniyor. En azından Filistin’deki meslektaşlarıma bu kadarını borçluyum.”