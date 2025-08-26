  1. Toplum
26 Ağu 2025 14:05

Reuters muhabiri, ajansı Gazze’deki gazeteci katliamlarını meşrulaştırmakla suçlayıp istifa etti

Reuters muhabiri Valerie Zink, son Nasır Hastanesi’ndeki çifte saldırıda Reuters kameramanı Hossam Al-Masri’nin öldürülmesi sonrası ajansı Gazze’de 245 gazetecinin öldürülmesini meşrulaştırmakla suçlayıp istifa etti.

Kanadalı foto-muhabir Valerie Zink, sosyal medya hesabından paylaştığı istifa notunda şu ifadeleri kullandı:

“Son sekiz yıldır Reuters haber ajansında serbest foto muhabiri olarak çalıştım. Kanada’nın bozkır bölgelerinde çektiğim fotoğraflar New York Times, Al Jazeera ve Kuzey Amerika, Asya, Avrupa’daki diğer medya kuruluşlarında yayımlandı. Ancak bu noktada Reuters ile ilişkimi sürdürmem imkânsız hale geldi; çünkü Reuters, Gazze’de 245 gazetecinin sistematik şekilde öldürülmesini meşrulaştıran bir rol üstleniyor. En azından Filistin’deki meslektaşlarıma bu kadarını borçluyum.”

