Lübnan’da onlarca genç, Beyrut’taki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne yürüyerek, Riyad ve Washington’un Lübnan’a yönelik baskılarını ve direnişin silahsızlandırılmasına yönelik girişimlerini protesto etti.

Alınan bilgilere göre, göstericiler Hamra Caddesi’nde toplandı ve Lübnan hükümetinin direnişi silahsızlandırma kararının, ABD ve Suudi Arabistan baskısı altında alındığını vurguladı.

İsrail rejimi, son bölgesel gelişmeler ve Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadeti sonrasında, direnişe son darbeyi vurmanın en uygun zamanı olduğuna inanıyor. Bu süreçte, ABD ve bazı Batılı devletlerin Lübnan hükümeti üzerindeki baskısı, sadece iç politika değil, Tel Aviv lehine bölgesel güvenlik senaryosunun bir parçası olarak görülüyor.

Uzmanlara göre, bu plan “silahın yalnızca devletin elinde olması” ve “ekonomik yeniden inşa” gibi sloganlar altında sunulsa da, Lübnan ve tüm direniş ekseni için ciddi bir tehdit oluşturabilir.