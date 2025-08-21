İran'dan ABD'nin UCM yargı görevlilerine yönelik yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzeriden ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 4 yargı görevlisine yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Bekayi, ''ABD'nin, İsrail suçlarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dört yargı görevlisine uyguladığı yaptırımlar, yalnızca adalete eşi benzeri görülmemiş bir saldırı değil, aynı zamanda Gazze'deki savaşa, insanlık dışı eylemlere ve soykırıma açık bir suç ortaklığıdır.'' dedi.

ABD'nin kararını ''uluslararası hukuka aykırı'' olarak değerlendiren Bekayi, bu kararın İsrail rejimine suçlarını sürdürmesi için mutlak dokunulmazlık sağlayacağını, daha fazla suç işlemesine izin vereceğini ve uluslararası barış ile güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atacağını söyledi.

UCM de ABD yönetiminin, Kanadalı yargıç Kimberly Prost, Fransız yargıç Nicolas Guillou, Fijili başsavcı yardımcısı Nazhat Shameem Han ve Senegalli başsavcı yardımcısı Mame Mandiaye Niang'u yaptırım listesine almasını kınamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yazılı açıklamayla Başkan Donald Trump'ın konuya ilişkin kararnamesi kapsamında Uluslarası Ceza Mahkemesinin 2 yargıcı ve 2 savcı yardımcısını "yaptırım listesi"ne eklediklerini belirtti. ABD haziranda da 4 UCM yargıcına yaptırım uygulamıştı.