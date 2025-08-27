  1. Ekonomi
27 Ağu 2025 10:24

İran'da TL fiyatının son durumu

İran'da TL fiyatının son durumu

İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 360 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 340 tümen seviyesinde kaydedilmişti.

News ID 1929798

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler