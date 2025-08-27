https://tr.mehrnews.com/news/1929798/ 27 Ağu 2025 10:24 News ID 1929798 Ekonomi Ekonomi 27 Ağu 2025 10:24 İran'da TL fiyatının son durumu İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 360 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 340 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1929798 کپی شد İlgili haberler İran'da TL kaç tümen? İran'da dolar fiyatı ne durumda? Dolar fiyatında son durum İran'da dolar fiyatı düne göre arttı Ekler dolar patlama Ekonomi İran Türk Lirası
