30 Ağu 2025 09:05
News ID 1929859
Ekonomi

İran'da TL'nin güncel fiyatı

İran serbest piyasasında Türk Lirası'nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 450 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 550 tümen seviyesinde kaydedilmişti.
