Pezeşkiyan ile Putin Çin'de bir araya gelecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Eylül Pazartesi günü Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşıyla bir araya geleceğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Vladimir Putin, Mesud Pezzekian ile İran'ın nükleer programını görüşecek.

Reuters ayrıca, Kremlin'e dayandırdığı haberinde, Putin'in Çin ziyareti sırasında Türkiye, Hindistan, İran ve Pakistan da dahil olmak üzere birçok ülkenin liderleriyle görüşeceğini bildirdi.

Putin ayrıca 3 Eylül'de Çin'in başkentinde düzenlenecek askeri geçit törenine özel konuk olarak katılacak.

İran Cumhurbaşkanı'nın, 30'dan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü ve Şanghay Plus'ın iki zirvesine katılmak ve konuşma yapmak üzere 29 Eylül Pazar günü Çin'e gitmesi planlanıyor.