  1. İran
30 Ağu 2025 15:20

Galibaf: Düşmanın operasyon zamanından haberdardık

Galibaf: Düşmanın operasyon zamanından haberdardık

İran Meclis Başkanı Galibaf, “Biz düşmanın operasyon zamanından haberdardık. Tüm komutanlarımız kendi harekât merkezlerinde hazırdı. Biz sadece onların yöntemlerinden şaşırdık, zamanlamasından değil." dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, “Dünya Camiler Günü” etkinliğinde “Hepinizin aklında şu soru olabilir: Acaba savaş olacak mı olmayacak mı? Öncelikle, mümin ve devrimci bir insan her zaman savunmaya hazır olmalıdır. Ne zaman gaflete düşersek, işte o gün bizim yenilgi günümüzdür. Yıllardır Devrim Liderimiz ‘Güçlü İran’dan söz ediyor; biz güçlü olmalıyız.”dedi.

Galibaf “Evet, savaş çıkabilir. Bu konuyu detaylı olarak analiz etmek istemiyorum; sadece tek bir cümle söylüyorum: Güçlü olmalıyız. Bugün Amerika’nın, NATO’nun ve Demir Kubbe’nin savunma sistemleri karşımıza dizilmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

Galibaf şöyle devam etti:

“Trump, başkanlığının ilk döneminde bölgeye geldi, bölge ülkelerinden 4 milyar dolar aldı ve onların tüm hava savunma sistemlerini birleştirdi. Bugün o imkânların hepsi doğrudan ya da dolaylı şekilde füzelerimizin karşısına yerleşmiş durumda. Ayrıca Amerika’nın, NATO’nun ve Demir Kubbe’nin savunmaları da bize karşı saf tutmuş durumda.”

Meclis Başkanı şu noktaya da değindi:

“İlk günlerde yoğun bir ateşle karşı karşıyaydık, ancak daha sonra ‘Gerçek Vaat 1 ve 2’ operasyonlarının tecrübelerinden yararlanarak başarılı olduk. Bilin ki biz düşmanın operasyon zamanından haberdardık. Tüm komutanlarımız kendi harekât merkezlerinde hazırdı. Biz sadece onların yöntemlerinden şaşırdık, zamanlamasından değil. Onlar o kadar kirli ve habisler ki, savaşta bile terör yöntemlerini kullanıyorlar.”

News ID 1929877

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler