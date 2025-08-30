Galibaf: Düşmanın operasyon zamanından haberdardık

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, “Dünya Camiler Günü” etkinliğinde “Hepinizin aklında şu soru olabilir: Acaba savaş olacak mı olmayacak mı? Öncelikle, mümin ve devrimci bir insan her zaman savunmaya hazır olmalıdır. Ne zaman gaflete düşersek, işte o gün bizim yenilgi günümüzdür. Yıllardır Devrim Liderimiz ‘Güçlü İran’dan söz ediyor; biz güçlü olmalıyız.”dedi.

Galibaf “Evet, savaş çıkabilir. Bu konuyu detaylı olarak analiz etmek istemiyorum; sadece tek bir cümle söylüyorum: Güçlü olmalıyız. Bugün Amerika’nın, NATO’nun ve Demir Kubbe’nin savunma sistemleri karşımıza dizilmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

Galibaf şöyle devam etti:

“Trump, başkanlığının ilk döneminde bölgeye geldi, bölge ülkelerinden 4 milyar dolar aldı ve onların tüm hava savunma sistemlerini birleştirdi. Bugün o imkânların hepsi doğrudan ya da dolaylı şekilde füzelerimizin karşısına yerleşmiş durumda. Ayrıca Amerika’nın, NATO’nun ve Demir Kubbe’nin savunmaları da bize karşı saf tutmuş durumda.”

Meclis Başkanı şu noktaya da değindi:

“İlk günlerde yoğun bir ateşle karşı karşıyaydık, ancak daha sonra ‘Gerçek Vaat 1 ve 2’ operasyonlarının tecrübelerinden yararlanarak başarılı olduk. Bilin ki biz düşmanın operasyon zamanından haberdardık. Tüm komutanlarımız kendi harekât merkezlerinde hazırdı. Biz sadece onların yöntemlerinden şaşırdık, zamanlamasından değil. Onlar o kadar kirli ve habisler ki, savaşta bile terör yöntemlerini kullanıyorlar.”