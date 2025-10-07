Hizbullah Lideri Şeyh Naim Kasım: İran'a minnettarız

Tahran’da düzenlenen Lübnan ve Gazze’ye yardım kampanyası etkinliğine gönderdiği mesajda, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın Hizbullah'ın zaferlerinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Şehit Hasan Nasrullah’ın liderliğinde oluşan direniş toplumu ve kahraman mücadele ruhunun önemine dikkat çeken Naim Kasım, Nasrullah’ın hem Filistin hem de bölgesel direnişin öncüsü olduğunu vurguladı.

İran’ın direniş ve mazlum milletlere verdiği destekleri öven Şeyh Naim Kasım, İran'ın her zaman direnişin yanında yer aldığını belirtti.

Hizbullah lideri, Nasrullah’ın kahraman evlatlarının (direnişçiler) varlığıyla Siyonist rejimin asla hedeflerine ulaşamayacağını vurguladı.

Naim Kasım, özellikle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei, Devrim Muhafızları, hükümet ve güvenlik güçlerini takdir ederek, direnişin gücünü artıran bu desteklerin önemini vurguladı.

İsrail-Amerika saldırılarına karşı İran’ın 12 gün süren destansı direnişini tebrik eden Naim Kasım, bu başarının tarih boyunca kayda geçeceğini belirtti.