Siyonist rejim askerleri Gazze’nin bazı mahallelerinden geri çekilmeye başladı

El Cezire muhabiri, İsrail askerlerinin Gazze şehrindeki bazı mahallelerden kademeli olarak geri çekilmeye başladığını aktardı.

Edinilen bilgilere göre, mülteciler de El-Nasr, El-Tuffah ve El-Saftawi gibi bazı mahallelere geri dönmeye başlamış durumda.

Siyonist rejim kabinesinin birkaç saat önce Gazze’de ateşkes ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin anlaşmayı onayladı ve anlaşma resmen yürürlüğe girdi.

Plan, çoğunluk oyuyla kabul edilirken, Ben Gvir ve Smotrich’in de aralarında bulunduğu 5 İsrailli bakan karşı oy kullandı.

Buna göre, Siyonist rejim ordusu 24 saat içinde geri çekilecek.

İsrail işgal güçlerinin çekilmesinden sonraki 72 saat içinde İsrailli esirler serbest bırakılacak. Aynı anda, kararlaştırılan sayıda Filistinli tutuklu da özgürlüğüne kavuşacak.

Öte yandan, Reuters’ın üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, Gazze’de istikrarı sağlamak amacıyla ortak özel bir kuvvetin parçası olarak 200 asker konuşlandıracak.

Amerikalı askerlerin Mısır, Katar ve Türkiye silahlı kuvvetlerinden temsilcilerin de yer aldığı özel bir görev gücünün parçası olacağı belirtildi.

Amerikalı yetkililer, bu güçlerin işgal altındaki Filistin topraklarında konuşlanacağını ve amacın Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini kolaylaştırmak olduğunu iddia ettiler.