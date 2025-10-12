Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye insani yardım gönderilmeye başlandı

Haber kaynakları, Gazze halkına gıda ve insani yardım taşıyan 400 tırın Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş sürecinin başladığını bildirdi.

Görüntülerde, çeşitli insani yardım malzemeleri taşıyan 400 tırın bu sabah (Pazar) yerel saatle 06:00’da Refah, Kerem Ebu Salim ve El-Avja Sınır Kapıları’ndan Gazze Şeridi’ne girmek üzere yola çıktığı görülüyor.

Mart ayının ortasından bu yana ilk kez El-Avja Sınır Kapısı’ndan Gazze halkına yardım gönderiliyor. Bu eylemin nedeni olarak ise Gazze Şeridi’ne gönderilecek tır sayısının fazlalığı belirtiliyor.