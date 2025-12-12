Pezeşkiyan, Orta Asya gezisini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki temaslarının ardından ülkeye döndü.

Pezeşkiyan, Mehrabad Havalimanı’nda yaptığı açıklamada Kazakistan ve Türkmenistan'ı kapsayan Orta Asya gezisini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Dost ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek hükümetimizin temel politikalarından biridir” dedi.

Kazakistan ve Türkmenistan'a yaptığı üç günlük ziyaretin "verimli" geçtiğini belirten Pezeşkiyan, “Kazakistan ile 14 işbirliği belgesi imzaladık. Ticaret, kültürel ve sağlık konularında da verimli görüşmeler yapıldı. İki ülke arasında imzalanan işbirliği belgeleri hem iki ülke hem de bölge ile Hazar Denizi ülkelerinin lehinedir.” ifadesini kullandı.

‘Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere Türkmenistan’a gittğini anlatan Pezeşkiyan, Aşkabat’ta Türkmen mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi “olumlu” olarak değerlendirdi.

Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Rusya Devlet Başkanı ile iki ülke arasındaki stratejik planlar ve anlaşmalar hakkında detaylı bir görüşme yaptık ve bu anlaşmaları gözden geçirerek ilgili bakanlara anlaşmaların uygulanması için tavsiyelerde bulunduk” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Orta Asya gezisinin sonuçlarına dair, “Komşularımızla ilişkilerimiz gün geçtikçe derinleşiyor” diye konuştu.