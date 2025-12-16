Laricani, Rusya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani dün gece Tahran’da Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savyev ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Kuzey-Güney Koridorunu bölgenin jeopolitiğinde belirleyici bir unsur olarak ele aldı.

Laricani, bu görüşmede İran’ın söz konusu koridorun hayata geçirilmesi yönünde kararını aldığını vurgulayarak, kısa bir süre içinde tüm idari ve kurumsal engellerin ortadan kaldırılacağını, Kuzey-Güney Koridoru’nun hukuki ve icrai olarak sağlamlaştırılması için gerekli anlaşmaların yürürlüğe konulacağını açıkladı.

Laricani ayrıca İran Cumhurbaşkanı’nın verdiği taahhüde atıfta bulunarak, “Cumhurbaşkanı’nın yakından takibiyle koridor güzergâhında yer alan tüm araziler yıl sonuna kadar devlet mülkiyetine geçirilecek ve böylece projenin kesintisiz ve tam bir uyum içinde ilerleyecek” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Savyev de İran’ın kararlı yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Moskova’nın projeye hız kazandırmaya ve uygulama sürecini başlatmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin sonunda taraflar, Kuzey-Güney Koridoru’nun İran ve Rusya’nın sürdürülebilir işbirliğini pekiştirmeye ve bölgesel bağlantılar için bağımsız güzergâhlar tanımlamaya yönelik ortak stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede, üst düzeyde sürekli takip mekanizmalarının devreye sokulması ve iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki koordinasyonun düzenli şekilde sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.