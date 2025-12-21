Erakçi: Nükleer teknolojimiz hâlâ ayakta

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Belarus yetkilileriyle görüşmek üzere Pazar günü Minsk'e geldi. Erakçi, Minsk temasları kapsamında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ve Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç ile ayrı ayrı görüştü.

Belarus gezisinin sonunda Erakçi Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Salı günü Moskova'ya geldi. İran ve Rusya dışişleri bakanları, Çarşamba günü Moskova'da bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanlıkları arasında 2026-2028 yıllarını kapsayan bir işbirliği belgesi imzalandı.

Abbas Irakçı, Moskova’daki ziyareti sırasında Russia Today TV kanalına verdiği demeçte ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile müzakerelerin devam etme ihtimaline ilişkin Erakçi, “Bu, onların müzakerelerin dayatma ile farklı olduğunu anlayıp anlamadığına bağlı." dedi.

Erakçi, İran’ın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil ve dengeli bir anlaşmaya hazır olduğunu, ancak dayatmaları kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Bakan Erakçi, İran’ın nükleer sanayisinin durumu ile ilgili olarak Irakçı, tesislerin ciddi şekilde zarar gördüğünü belirtti.

"Tesislerimiz bombalandı, ancak nükleer teknolojimiz hâlâ ayakta" diyen Erakçi, nükleer teknolojiyi bombalamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Erakçi, İran nükleer tesislerine yönelik askeri saldırıların ardından ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ile diplomatik kanalını askıya aldıklarını açıkladı.