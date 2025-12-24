  1. İran
İran Devrim Muhafızları Tahran'da tatbikat düzenleyecek

Tahran Eyaleti Devrim Muhafızları Seyyidüş Şuheda (a.s) Karargahı Komutanı General Kurban Velizade, Perşembe ve Cuma günleri Tehran eyaletindeki patlama seslerinin tatbikattan kaynaklandığını söyledi.

General Velizade, Mehr Haber Ajansı muhabiriyle yaptığı görüşmede, "İla Beyt-i Mukaddes16" tatbikatının nümüzdeki Perşembe ve Cuma günleri (25 ve 26 Aralık) Tahran eyaletinde düzenleneceğini bildirdi.

İranlı askeri yetkili "Tatbikat süresince patlama ve atış sesleri duyulacak; bu tatbikat temsili tamamen denetim ve kontrol altındadır." dedi.

Tehran Eyaleti Devrim Muhafızları Seyyidüş Şuheda (a.s) Karargahı Komutanı, Tahran vatandaşlarından bu sesleri duyduklarında sakinliklerini korumalarını istedi.

Söyledi: Bu tatbikat, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birlikleri tarafından her yıl aynı isimle ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenmektedir.

Azar MAHDAVAN

