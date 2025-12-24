İran Devrim Muhafızları Tahran'da tatbikat düzenleyecek

General Velizade, Mehr Haber Ajansı muhabiriyle yaptığı görüşmede, "İla Beyt-i Mukaddes16" tatbikatının nümüzdeki Perşembe ve Cuma günleri (25 ve 26 Aralık) Tahran eyaletinde düzenleneceğini bildirdi.

İranlı askeri yetkili "Tatbikat süresince patlama ve atış sesleri duyulacak; bu tatbikat temsili tamamen denetim ve kontrol altındadır." dedi.

Tehran Eyaleti Devrim Muhafızları Seyyidüş Şuheda (a.s) Karargahı Komutanı, Tahran vatandaşlarından bu sesleri duyduklarında sakinliklerini korumalarını istedi.

Söyledi: Bu tatbikat, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birlikleri tarafından her yıl aynı isimle ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenmektedir.