İran Devrim Muhafızları Tahran'da tatbikat düzenleyecek

General Velizade, Mehr Haber Ajansı muhabiriyle yaptığı görüşmede, "İla Beyt-i Mukaddes16" tatbikatının nümüzdeki Perşembe ve Cuma günleri (25 ve 26 Aralık) Tahran eyaletinde düzenleneceğini bildirdi.
İranlı askeri yetkili "Tatbikat süresince patlama ve atış sesleri duyulacak; bu tatbikat temsili tamamen denetim ve kontrol altındadır." dedi.
Tehran Eyaleti Devrim Muhafızları Seyyidüş Şuheda (a.s) Karargahı Komutanı, Tahran vatandaşlarından bu sesleri duyduklarında sakinliklerini korumalarını istedi.
Söyledi: Bu tatbikat, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birlikleri tarafından her yıl aynı isimle ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenmektedir.
