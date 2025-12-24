İsrail rejiminden Lübnan'a yoğun hava saldırıları (+video)

Siyonist rejim, ateşkesi bir kez daha açıkça ihlal ederek bugün Lübnan’ın günene hava saldırısı düzenledi.

Rejimin savaş uçakları, Nebatiye bölgesindeki Vadi el-Namriya'yı hedef aldı. Ardından Vadi Houmin bölgesine saldırı yapıldığı belirtildi.

Al Mayadeen TV, İsrail savaş uçaklarının Sayda ilçesindeki Tebna bölgesini hedef aldığını duyurdu.

El Cezire muhabiri de, Lübnan'ın güneyindeki Zefta ve Namiriya çevresindeki bölgelerin İsrail saldırılarının hedefi olduğunu bildirdi.

İşgal güçleri, Hizbullah'a ait birkaç roket fırlatma rampasını hedef aldığını iddia etti.

27 Kasım 2024'te Beyrut ile Tel Aviv arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.