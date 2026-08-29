Pelosi'den Trump'a "İran savaşı" eleştirisi

Nancy Pelosi, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşta altı ayın geride kaldığını belirterek, “Milyarlarca dolar harcanmasına rağmen henüz stratejik bir hedefe ulaşılmış değil” dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinden Trump yönetiminin İran’a yönelik politikasını eleştiren Pelosi, “Trump’ın İran’a karşı yürüttüğü hukuk dışı savaşın üzerinden altı ay geçti. Bu, 19 askerin ölümüne ve 750’den fazla askerin yaralanmasına yol açan felaket bir hata” değerlendirmesinde bulundu.

Pelosi, paylaşımında, “6 ayın ardından ve harcanan milyarlarca dolara rağmen, ‘epik başarısızlık’ operasyonu henüz tek bir stratejik hedefine bile ulaşamadı” dedi.

Nancy Pelosi’nin Trump’ın İran’a yönelik saldırgan politikalarındaki başarısızlığı vurgulamak için ironik bir dille “epik başarısızlık” ifadesini kullanması dikkat çekti.