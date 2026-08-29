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29 Ağu 2026 16:40

Erakçi'den ABD Başkanı Trump'a gönderme

Erakçi'den ABD Başkanı Trump'a gönderme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD yönetimindeki bazı unsurların enerji piyasalarını manipüle ederek fiyatları etkilemeye çalıştığını ve bu yolla ABD Başkanı’nı zaten yenilgiye uğradığı bir savaşın içinde tutmayı hedeflediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından açıklamada, “ABD hükümetindeki bazı unsurlar, medyayı kullanarak fiyatları etkilemeye ve kişisel çıkarlar elde etmeye çalışıyor. Aynı zamanda Başkan Trump’ı, zaten yenilgiye uğradığı bir savaşın içinde tutmaya gayret ediyorlar” ifadelerini kullandı.

İsrail yanlısı aktörlerin de sürece dahil olduğunu ifade eden İranlı Bakan, bu çevrelerin “iyimser ve gerçekçi olmayan” değerlendirmeler sunarak savaşın devamını teşvik etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Erakçi, söz konusu durumun gerçek maliyetini ise Amerikan tüketicilerinin ödediğini vurguladı.

News ID 1938203

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