İran ile Azerbaycan arasında Astara’da tır geçişleri artıyor

Astara Gümrük Müdürü Ensariyan, bu sabah basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ve Azerbaycan gümrük yetkilileri arasında gerçekleştirilen sınır görüşmelerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Ensariyan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Salı günü öğleden sonra, Azerbaycan Gümrük Genel Müdür Yardımcısı, Azerbaycan’ın Astara Gümrük Müdürü ve beraberindeki heyetin yanı sıra İranlı yetkililerin katılımıyla Astara-Astara sınır köprüsünde yapılan ortak toplantıda, Astara’nın eski ve yeni sınır kapılarından günlük ortalama 350 ila 370 tırın çıkış yapması kararlaştırıldı.”

Yeni Astara sınır kapısının ihracat yapan soğutmalı kamyonların çıkışı için devreye alınmasına yönelik koordinasyon toplantısına da değinen Ensariyan, bu toplantının transit, karayolları ve Astara Kaymakamlığı yetkililerinin katılımıyla yapıldığını ve soğutmalı kamyonların çıkış sürecinin ele alındığını belirtti.

Astara Gümrük Müdürü, toplantıda, ihracat amaçlı soğutmalı kamyonların gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra doğrudan yeni sınır kapısından çıkış yapmasının vurgulandığını ifade ederek, bu uygulamanın kamyon çıkış sürecini hızlandıracağını, eski gümrük sahasındaki trafik yoğunluğunu azaltacağını ve sınır gerisindeki kuyrukları düşüreceğini söyledi.

Azerbaycan tarafıyla varılan mutabakatlara değinen Ensariyan, yapılan görüşmeler sonucunda Azerbaycan tarafının yeni sınır kapısından günlük 120 ila 140 soğutmalı ihracat kamyonunu kabul etmeye hazır olduğunu açıkladığını kaydetti.