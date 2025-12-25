  1. Kültür
25 Ara 2025 14:16

İran’da Noel: Kiliselerden sokaklara kutlama

İran’da Hz. İsa’nın doğum günü ve Noel, özellikle Azerbaycan eyaleti, İsfahan ve Tahran gibi Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde coşkuyla kutlanıyor.

İran’da Hz. İsa’nın doğum günü ve Noel kutlamaları, özellikle Azerbaycan eyaleti, İsfahan ve Tahran gibi Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde renkli bir atmosferle gerçekleşiyor. Hristiyanlar bu günü kutsal sayarken, kutlamalar artık yalnızca kiliselerle sınırlı değil; şehir caddeleri, alışveriş merkezleri ve mağaza vitrinleri de Noel Baba ve süslenmiş çam ağaçlarıyla donatılıyor.

İran’da Noel: Kiliselerden sokaklara kutlama


Aralık ayının sonlarına yaklaşırken İran sokaklarında Noel havası hissediliyor. Takvime bakmaya gerek yok; ışıklandırmalar, yılbaşı süslemeleri ve renkli dekorasyonlar şehrin her köşesine yayılmış durumda. Noel Baba ve çam ağacı, Hz. İsa’nın doğum gününden yaklaşık iki hafta önce şehirde “davetsiz misafir” olarak görünmeye başlıyor. Vatandaşlar, bu süslemelerle bol bol selfie çekiyor ve kutlamalara katılmanın tadını çıkarıyor.

İran’da Noel: Kiliselerden sokaklara kutlama


İran’daki Hristiyan nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Ermeniler, yaklaşık 400 yıldır ülkede yaşıyor. Süryaniler ise Katolik inancına sahip ve Hz. İsa’nın doğum gününü 25 Aralık’ta kutluyorlar; Ermeniler ise inançlarına göre bu günü 6 Ocak’ta anıyor. Her iki topluluk da dini törenlerini özgürce gerçekleştirebiliyor ve kutlamaları geleneklerine göre organize ediyor.

İran’da Noel: Kiliselerden sokaklara kutlama


Noel kutlamalarında kiliselerde özel dualar okunurken, Tahran’daki Ermeniler misafirlerine Gata adlı geleneksel tatlıyı ikram ediyor. Ana yemekler için İran mutfağı tercih ediliyor; özellikle Kuku Sabzi ve balıklı pilav sofralarda yerini alıyor. Çam ağacının altında ise mutlaka oyuncak Noel Babalar bulunuyor. Bazı Ermeni dernekleri yılbaşı gecesi çocuklara hediye dağıtmak için Noel Baba kostümü giyerken, bazı aileler bu geleneği kendi içlerinde sürdürüyor.

İran’da Noel: Kiliselerden sokaklara kutlama


Noel kutlamaları aynı zamanda İran’da turizm açısından da ilgi görüyor. Seyahat acenteleri, yurtdışında Noel’i deneyimlemek isteyenler için özel turlar sunarken, ülke içindeki kutlamalar kiliseler ve özel salonlarda gerçekleştiriliyor. İran’daki Hristiyanlar için Noel, tıpkı Müslümanlar için Nevruz gibi önemli bir yılbaşı kutlaması olarak görülüyor ve farklı inançtan vatandaşlar için de merak ve ilgi uyandırıyor.

