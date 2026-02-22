En çok camisi olan ülkeler hangisi?

Camiler, İslam dünyasında sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal hayatın merkezleridir.

Tarih boyunca, İslam mimarisi ve sanatının en güzel örneklerini barındıran camiler, bulundukları şehirlerin ve toplumların kimliğini şekillendirmiştir.

Dünyanın farklı bölgelerinde, İslam’ın yayılmasıyla birlikte cami sayısında da büyük bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış, sadece dini ihtiyaçları karşılamakla kalmamış, aynı zamanda eğitim, sosyal hizmetler ve toplumsal dayanışma gibi alanlarda da önemli roller üstlenmiştir.

Günümüzde, cami sayısının fazla olduğu ülkeler, İslam kültürünün ve mirasının zenginliğini yansıtmaktadır. Peki en çok cami hangi ülkede var?

10) CEZAYİR: 30 BİN

9) NİJERYA: 80 BİN

8) İRAN: 80 BİN

7) MISIR: 89 BİN

6) TÜRKİYE: 110 BİN

5) BANGLADEŞ: 250 BİN

4) HİNDİSTAN: 300 BİN

3) SUUDİ ARABİSTAN: 300 BİN

2) PAKİSTAN: 310 BİN

1) ENDONEZYA: 800 BİN

Kaynak: Haber7