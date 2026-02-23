Irak'tan İran-ABD görüşmelerine destek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hüseyin, bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Irak ve ABD arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirildi ve özellikle terörle mücadele alanında çeşitli aşamalarda koordinasyon ve ortak iş birliğinin devam etmesinin önemi vurgulandı.

Barrack, Irak'ın egemenliğini güçlendirme ve yasal sorumluluklarını yerine getirme çerçevesinde, IŞİD'li tutuklularının Irak hapishanelerine nakledilmesi konusunda Irak Hükümeti tarafından atılan önemli adım için takdirlerini dile getirdi.

Bakan Hüseyin ise Irak'ın terör olaylarına karışan vatandaşlarını menşe ülkelerine iade etmek için bir dizi ülkeyle iletişim kurmaya devam ettiğini teyit ederek, Türkiye'nin bu kişiler arasında Türk vatandaşlarını kabul etme anlaşmasını övdü.

Ayrıca İran-ABD ilişkileri ve iki taraf arasında devam eden müzakerelerin de ele alındığı görüşmede Fuad Hüseyin, olası bir savaşın ciddiyetini ve tüm bölge üzerindeki sonuçlarını vurgulayarak, Irak'ın barışçıl yola desteğini ve ABD yönetimi ile İran İslam Cumhuriyeti temsilcileri arasında Umman arabuluculuğunda önümüzdeki perşembe günü Cenevre'de yapılması planlanan müzakereler turuna güçlü desteğini vurguladı.

İki taraf ayrıca Irak Hükümetinin kurulma süreci ve Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı pozisyonlarına atamalarla ilgili zorlukları görüştü. ABD Temsilcisi, bu konuda ABD bakış açısını sundu.

Fuad Hüseyin de Irak Hükümetinin kurulmasının, özellikle müttefik olarak ABD başta olmak üzere uluslararası ortakların görüşlerini dikkate alarak, yeni bir Irak Hükümetinin diğer ülkelerin politikalarıyla olumlu bir şekilde etkileşim kurması gerekliliğine uygun olarak, iç mesele olduğunu teyit etti.