Devrim Muhafızları Ordusu: Hamas'ı silahsızlandırma komplosu sonuçsuz kalacak

Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin'deki İslami Direniş Hareketi Hamas’ın liderlerinden İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı açıklamada, Hamas’ı silahsızlandırmaya yönelik girişimlerin stratejik bir hezimetle sonuçlanacağını vurguladı.

Açıklamada, Şehit Heniyye’nin kanının yerde kalmayacağı belirtilerek, bu “büyük suça” verilecek cevabın sert ve caydırıcı olacağı ifade edildi.

Yazılı açıklamada, “Hamas’ın silahsızlandırılmasına yönelik komplo hiçbir sonuç vermeyecek ve şimdiden başarısızlığa mahkumdur. Dünya kamuoyuna ilan ederiz ki, Siyonizm karşıtı direnişin onuru zedelenemez. Allah’ın izniyle Filistin’in işgalci güçlere karşı nihai zaferi, düşmanların tahayyül ettiğinden çok daha yakındır” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada İsmail Heniyye’nin, İran Cumhurbaşkanı’nın yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunduğu sırada hedef alınmasının “büyük bir suç” ve “uluslararası hukuk normlarının, ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali” olduğu kaydedildi.

Gazze ve Lübnan’daki durum ile İran’a yönelik saldırılara dikkat çekilen açıklamada, İsrail rejiminin “terörist ve suç işleyen mahiyetinin” bugün her zamankinden daha belirgin hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “ABD ve bazı Batılı ülkelerin Siyonist rejime yönelik kesintisiz silah ve siyasi desteği ile bölgesel gerici yönetimlerin bu rejime gösterdiği uyum ve suç ortaklığı, onları işlenen suçların doğrudan ortağı haline getirmiştir. Söz konusu tarafların, İsrail rejiminin soykırım ve savaş suçlarındaki uluslararası sorumlulukları hatırlatılmalı ve vurgulanmalıdır.”