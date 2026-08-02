Irak'tan komşu ülkelere güvence: Topraklarımız saldırılar için kullanılmayacak

El Cezire'nin haberine göre, Irak hükümeti yaptığı açıklamada, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih ez-Zeydi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Irak topraklarından kaynaklanabilecek ve komşu ülkeleri hedef alabilecek her türlü tehdidin önlenmesine yönelik tedbirlerin değerlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin, ülke topraklarının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırının başlangıç noktası ya da geçiş güzergâhı olarak kullanılmasına izin vermeme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Irak hükümeti açıklamasının sonunda, silahlı kuvvetlerin Irak'ın çevresindeki komşu ülkelere yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye yönelik girişimlere karşı tam hazırlık içinde olduğu vurgulandı.