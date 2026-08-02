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2 Ağu 2026 09:51

Trump’tan İran ekonomisi hakkında iddia: İran’ın ulusal para birimini yok ediyorum

Trump’tan İran ekonomisi hakkında iddia: İran’ın ulusal para birimini yok ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yüksek enflasyonla karşı karşıya olduğunu öne sürerken, “İran’ın ulusal para birimini yok ediyorum” iddiasında bulundu.

El Cezire’nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yayımladığı mesajda şu iddiada bulundu:

“İran’ın ulusal para birimini yok ediyorum.”

Trump aynı mesajda ayrıca, “İran çok yüksek bir enflasyonla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açıklamaları, ABD’de birçok ürünün, özellikle de yakıt fiyatlarının, Trump’ın İran’a yönelik yanlış politikalarının uygulanmaya başlamasından bu yana ciddi şekilde arttığı bir dönemde geldi.

ABD Başkanı aynı zamanda Truth Social hesabında F-22 Raptor savaş uçağına ait bir fotoğraf da paylaştı.

News ID 1937789

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