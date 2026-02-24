Çelik’ten siyonist elçiye sert tepki: İnsanlık dışı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "İsrail'in Ortadoğu'nun tamamını alması iyi olurdu" şeklindeki skandal açıklamalarına tepkiler sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen 'Büyük İsrail' projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır. İsrail'in, Ortadoğu'da egemenlik kurmasını savunarak kardeş devletleri tehdit eden bu yaklaşımı kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi. Çelik ayrıca, "ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de çocukların öldürülmesine destek vermesi, insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır" ifadesini kullandı.

FAŞİST BAKANDAN BATI ŞERİA'YA BAYRAK

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak adımları atarak İsrail bayrağı çekti. Eliyahu, bu eylemin sembolik bir işgal gösterisi olduğunu savundu ve bölgedeki Yahudilere mesaj verdi.

Kaynak: Sabah