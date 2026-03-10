New York Times: Minab Saldırısında ABD Seyir Füzelerinin İzleri Görüldü

New York Times, İran'ın güneyindeki bir deniz üssünü ve bir kız ilkokulunu hedef aldığı iddia edilen füzelerin kalıntılarında ABD seyir füzelerinin izlerinin bulunduğunu bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), daha önce İran'ın Minab kentindeki bir okula düzenlenen ve 165 kız öğrencinin ölümüne neden olan 28 Şubat saldırısıyla ilgili savaş suçlarının soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: “Bina ve komplekse yapılan saldırıların şekli, saldırının güdümlü ve hassas güdümlü mühimmatla gerçekleştirildiğini düşündürmektedir. Uydu görüntüleri, uzmanlar ve bir ABD yetkilisi tarafından yapılan analizler ve ABD ve İsrail orduları tarafından yayınlanan bilgiler, saldırının muhtemelen ABD hava saldırılarının sonucu olduğunu göstermektedir.”