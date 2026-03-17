İran Ordusu’nun İHA’lı operasyonları sürüyor

İran Ordusu’ndan yapılan son açıklamada, bu sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Filistin'de Siyonistlere ait askeri ve hayati öneme sahip hedeflere insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda Siyonist rejimin stratejik silah üretim merkezi olan Rafael ve siber tekonoloji merkezleri hedef alındığı belirtildi.

Rafael Silah Üretim Merkezi, Siyonist rejim ordusu için Demir Kubbe hava savunma sistemi, Spike füzeleri ve siber savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde rol oynamaktadır.

İsrail rejiminin siber teknoloji merkezleri, yönlendirilebilir silah sistemlerinin yazılımlarını, donanım ekipmanlarını ve yapay zeka temelli modern teknolojileri terörist eylemler için kullanmakta ve bunları işgalci rejimin ordusuna sunmaktadır; bu teknolojiler, ülkemizdeki sivil yerleşim yerleri hedef almak amacıyla kullanılmaktadır.