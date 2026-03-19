İran Ordusu İsrail’in İç Güvenlik Bakanlığı’nı hedef aldı

İran Ordusu Halkla İlişkiler Bölümü, yayımladığı bir bildiride, Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanlığı’nı İHA saldırılarıyla hedef aldıklarını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ordunun insansız hava aracı saldırıları, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Siyonist düşmanın İç Güvenlik Bakanlığı'nı, Tel Aviv'deki Kanal 13 televizyonunu ve Arar garnizonundaki kara kuvvetleri biriminin binasını ve tesislerini hedef aldı”

Bu açıklamaya göre, Siyonist rejimin İç Güvenlik veya Ulusal Güvenlik Bakanlığı kriz yönetiminin kalbi olup, Kudüs'teki işgalci rejimin Kanal 13'ü, İran’a karşı psikolojik operasyonların bir kolu olarak, İran ve Direniş Cephesi'nin başarıları hakkındaki haberleri sansürlemede önemli bir rol oynayan en önemli ticari ve haber kaynaklarından biridir.

Ordu bu açıklamada, bu saldırı turunda yeni bir yıkıcı insansız hava aracı filosunun kullanıldığını da ekledi.