İran'dan sert uyarı: Tehditleri aynı düzeyde karşılık vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Halkla İlişkiler Dairesi yayımladığı yeni bildirisinde, ABD Başkanı’nın son açıklamalarına tepki gösterilerek her tehdidin aynı seviyede yanıt bulacağı belirtildi.

Bildiride, ABD Başkanı’nın “İran’ın bölgedeki su arıtma tesislerini hedef almayı planladığı” yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Savaşın başlangıcından bu yana beş su altyapısını, aralarında Keşm Adası’ndaki su arıtma tesisinin de bulunduğu noktaları hedef alan taraf Amerikan ordusudur. Devrim Muhafızları hiçbir ülkenin sivil su tesisine saldırmamıştır.”

Devrim Muhafızları, ABD Başkanı’nın İran’ın elektrik santrallerini vurmakla tehdit etmesine de yanıt verdi:

“Elektrik altyapısına saldırı; hastaneleri, acil yardım merkezlerini, su tedarikini ve arıtma sistemlerini felç eder. Eğer İran’ın enerji altyapısına saldırı gerçekleşirse, İran da karşılık olarak İsrail rejiminin, bölgedeki ABD üslerini besleyen santrallerin ve Amerikan sermayeli enerji–sanayi tesislerinin elektrik altyapılarını hedef alacaktır.”

Bildiride şu karşılaştırma da yer aldı:

“Hastanelerimizi vurdular, karşılık vermedik. Acil yardım merkezlerimizi hedef aldılar, yine yapmadık. Okullarımızı vurdular, buna da aynı şekilde yaklaşmadık. Ama eğer elektriği vururlarsa, biz de onların elektriğini vuracağız.”

Açıklama, Devrim Muhafızları'nın kararlılık vurgusuyla sona erdi:

“Her tehdide, caydırıcılık dengesi kuracak düzeyde yanıt vereceğiz. Amerika İran’ın kabiliyetlerini tanımıyor; sahada görecektir.”