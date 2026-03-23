  1. Siyaset
23 Mar 2026 10:36

Galibaf'tan ABD’nin askeri bütçesini finanse eden kuruluşlara uyarı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin askeri bütçesini finanse eden finansal kuruluşlara hitaben, “Hisselerinizi izliyoruz; bu son uyarıdır” dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda ABD’nin askeri bütçesini finanse eden finansal kurumlara seslenerek, “Hisselerinizi izliyoruz; bu son uyarıdır” ifadelerini kullandı.

Muhammed Bakır Galibaf mesajının devamında şunları ekledi: “Askeri üslerin yanı sıra, ABD’nin askeri bütçesini finanse eden finansal kuruluşlar da meşru hedeflerimizdir. ABD Hazine tahvilleri İranlıların kanına bulanmıştır. Onları satın alırsanız, kendi merkezlerinize ve varlıklarınıza yönelik saldırıyı satın almış olursunuz.”

