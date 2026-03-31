31 Mar 2026 20:10

Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganları ciddi şekilde cezalandıracak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İsrail’in İran’daki ilaç şirketlerine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İsrail’in İran’daki ilaç şirketlerini bombalamasını “suç eylemi” olarak nitelendirerek güçlü bir tepki gösterdi.

Erakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’deki savaş suçluları artık ilaç şirketlerini açıkça bombalıyor. Niyetleri tamamen ortada. Yanlış hesapladıkları ise, muhataplarının savunmasız Filistinliler değil, güçlü silahlı kuvvetlerimiz olduğudur. Silahlı kuvvetlerimiz, saldırganları şiddetle cezalandıracaktır.”

