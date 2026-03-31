Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganları ciddi şekilde cezalandıracak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İsrail’in İran’daki ilaç şirketlerini bombalamasını “suç eylemi” olarak nitelendirerek güçlü bir tepki gösterdi.
Erakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“İsrail’deki savaş suçluları artık ilaç şirketlerini açıkça bombalıyor. Niyetleri tamamen ortada. Yanlış hesapladıkları ise, muhataplarının savunmasız Filistinliler değil, güçlü silahlı kuvvetlerimiz olduğudur. Silahlı kuvvetlerimiz, saldırganları şiddetle cezalandıracaktır.”
