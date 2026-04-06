Ayetullah Hamaney’den Şehit General Hatemi için taziye mesajı 

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in mesajında, “ABD ile Siyonist rejim, İran milletine ve vatanın cesur savaşçılarına karşı dayattığı savaşta ve hain planlarında ardı ardına yenilgiler aldıktan sonra, bir kez daha alıştığı terör eylemine başvurarak ülkenin istihbarat örgütünün liderlerinden birine suikast düzenlemiştir. On yıllarca ülkenin istihbarat, güvenlik ve savunma alanlarında görev yapan Tümgeneral Seyyed Mecid Hademi şehitlik mertebesine ulaştı; ancak suikast ve terör, İran'da hakikat ve adalet için canlarını feda eden savaşçıların mücadelesini etkileyemez” ifadelerine yer verildi.

İslam Devrimi Lideri, Şehit General Hatemi'nin ailesine taziye dileklerini iletiti.

Devrim Muhafızları Ordusu yayımladığı bir bildiriyle Tümgeneral Mecid Hademi’nin ABD ve Siyonist rejimin saldırısı sonucu şehit düştüğünü açıkladı.

