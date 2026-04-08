Erakçi’den İsrail'in Lübnan saldırısına sert tepki: Ateşkes şartları net

İsrail rejiminin Lübnan saldırısına tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran-ABD Ateşkes şartları net ve açık: ABD bir seçim yapmak zorunda—ateşkes ya da İsrail aracılığıyla devam eden savaş. İkisine birden sahip olamaz. Dünya Lübnan'daki katliamları görüyor. Top ABD'nin sahasında ve dünya, taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor.'' dedi.

Erakçi, Pakistan'la ateşkesi görüştü

İsrail’in devam eden Lübnan saldırılarının ardından Abbas Erakçi, ABD ile yaşanan savaşta arabuluculuk yapan Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile de telefonda görüştü. Bu görüşmede İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısı ile İran ve ABD arasında varılan ateşkesi ihlal etmesine ilişkin konular ele alındı.

Pezeşkiyan: Lübnan ateşkeste temel koşul

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'daki saldırılara tepki göstererek; "Lübnan’da ateşkes temel koşul. Lübnan imzalanan 10 maddelik anlaşmanın çerçevesi içinde." ifadelerini kullandı.

Lübnan’dan gelen İsrail kaynaklı katliam haberlerinin ardından İran Devrim Muhafızları sert bir açıklama yayımladı.

“Gerçek Vaat 4” operasyonu kapsamında yayımlanan bildiride, ateşkesin hemen ardından Beyrut’ta sivillere yönelik saldırıların başladığı belirtilerek İsrail ve ABD ağır sözlerle suçlandı.

Devrim Muhafızları, saldırılar durdurulmazsa bölgedeki saldırganlara “acı bir karşılık” verileceğini vurguladı.