Erakçi: Eğer ABD, Netanyahu’ya ekonomisini yok etme izni veriyorsa, biz hazırız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X platformunda yaptığı paylaşımda, Binyamin Netanyahu’nun ceza yargılamasının pazar günü yeniden başlayacağını belirtti.

Erakçi, bölge genelinde, Lübnan da dahil olmak üzere kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının, onun hapse girme sürecini hızlandırabileceğini ifade etti.

Erakçi paylaşımında, “Eğer ABD, Netanyahu’nun diplomasi sürecini yok etmesine izin vererek kendi ekonomisini çöküşe sürüklemek isterse, bu nihayetinde ABD’nin kendi tercihidir. Biz bunu aptalca buluyoruz, ancak buna hazırız” ifadesini kullandı.