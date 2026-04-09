Erakçi'den yoğun diplomasi: Riyad ve Bağdat ile kritik görüşmeler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan ve Iraklı mevkidaşlarıyla ateşkes sonrası gelişmeleri ele alarak ABD’yi taahhüt ihlalleri nedeniyle eleştirdi, İsrail’in Lübnan saldırılarını kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, çarşamba gecesi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, ateşkes sonrası bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek İran’ın sorumlu yaklaşımını vurguladı.

ABD’nin nükleer müzakere süreci devam ederken iki kez İran’a askeri saldırı düzenlediğini belirten Arakçi, henüz diplomasi yeniden başlamamışken de Washington’un taahhütlerine aykırı davrandığını ifade etti.

Suudi Bakan Faysal bin Ferhan ise ülkesinin ateşkes anlaşmasını desteklediğini belirterek, bunun bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına zemin hazırlamasını umut ettiklerini söyledi.

Öte yandan Erakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı ayrı bir görüşmede de ateşkes sonrası bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

İranlı bakan, Irak’ın dini mercileri, hükümeti ve halkının İran’a yönelik saldırılara karşı gösterdiği dayanışma ve açık tutumdan dolayı teşekkür etti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun savaşın kalıcı olarak sona ermesine ve bölgede güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Erakçi ayrıca, İran’ın arabulucuların önerisiyle ateşkesi kabul ettiğini ve bunun savaşın tamamen sona ermesine yönelik müzakerelere zemin hazırlamayı amaçladığını vurguladı. Ancak ABD’nin tekrarlanan taahhüt ihlalleri nedeniyle uluslararası toplumda ciddi bir güvensizlik oluştuğunu ifade etti.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını da sert şekilde eleştiren Erakçi, yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan bu saldırıların ateşkes mutabakatına aykırı olduğunu belirtti. Bu durumun, Pakistan Başbakanı tarafından da ateşkesin bir parçası olarak dile getirildiğini hatırlattı.

İranlı bakan, İsrail’in bu saldırılarını “bölgede savaşı sürdürmeye ve diplomasiyi sabote etmeye yönelik suç niteliğinde bir eylem” olarak nitelendirerek, bunun sonuçlarından ABD’nin sorumlu olacağını söyledi.