Erakçi ile Fidan telefonda görüştü

Türk medyasına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Fidan, Türkiye olarak geçici ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti dile getirdi, kalıcı barışın tesisi için çabalarımızı sürdüreceğimizi belirtti.

Türk Dışişleri Bakanlığı da, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin, "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

İran-ABD arasındaki geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.