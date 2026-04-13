İran petrolünü taşıyan iki süper tanker Hindistan'a ulaştı

Bloomberg’in haberine göre, İran petrolünü taşıyan iki süper gemi Hindistan’a ulaştı.

Gemi takip verileri, Felicity adlı tankerin 12 Nisan Pazar günü geç saatlerde Hindistan'ın batısındaki Sikka limanına yanaştığını gösteriyor.

Equasis gemi bilgi sistemine göre, İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) filosuna ait bir süper tanker, Mart ortasında Hark Adası'ndan yüklediği iki milyon varil İran ham petrolünü taşıyor.

Jaya adlı tanker, 12 Nisan'da Hindistan'ın doğu kıyısındaki Paradip yakınlarında demirlediğine dair sinyaller göndermeye başladı.

Önümüzdeki hafta İran'dan birkaç milyon varil daha ham petrolün bu ülkeye gönderilmesi bekleniyor.

ABD, Hindistan'ın İran petrolü alımına geçici olarak izin vermişti.

Hindistan 2019'da ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına uymak için İran'dan petrol alımını durdurmuştu.