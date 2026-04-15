Lavrov: İran’ın uranyum zenginleştirmesi meşru hakkıdır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin “yasal çerçevede ülkelerin sahip olduğu doğal haklar” kapsamında olduğunu belirtti.

Lavrov, Rusya’nın “İran’ın yasal haklarına uygun olduğu sürece, Tahran’ın zenginleştirilmiş uranyuma dair alacağı her kararı memnuniyetle karşılayacağını” ifade etti.

Lavrov ayrıca Batılı ülkelerin, Orta Asya ve Güney Kafkasya devletlerine dış politikalarını nasıl şekillendirmeleri gerektiğini dikte etmeye çalıştığını söyledi.

Rus bakan, Orta Doğu’daki mevcut krizin yakın vadede çözülmesinin zor göründüğünü belirterek, bölgedeki çatışmaları tamamen sona erdirmeye yönelik girişimlerin “yüksek ihtimalle sonuçsuz kalacağını” dile getirdi.