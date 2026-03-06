İran: ABD’ye ait petrol tankerini vurduk

Hatemül-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran’ın askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcüsü, “Kuveyt sınırları yakınlarında ABD’ye ait bir petrol tankeri hedef aldık” dedi.
Hatemül-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü, “ABD’ye ait petrol tankerini vurduk” dedi.
