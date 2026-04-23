Hürmüz Boğazı yönetim planında yeni gelişmeler: Nihai karar hangi kurumda?

Maleki, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenlik haklarının uygulanmasına yönelik tasarının önemine değinerek, “Ramazan Savaşı’ndan sonra boğazın yönetimi ve kontrolü daha da kritik hale geldi. Bu nedenle Meclis konuyu ilk ele alan kurum oldu. Aynı zamanda Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de meseleye özel bir dikkat gösteriyor” dedi.

Tasarı için çok sayıda toplantı yapıldı

Maleki, Meclis’te milletvekilleri tarafından pek çok önerinin sunulduğunu, bu önerilerin hem Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nda hem de milletvekilleri arasında düzenlenen çeşitli toplantılarda değerlendirildiğini belirtti.

Meclis bilgi sistemine kaydedilen tasarının, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin talebi üzerine bu kurumda da ele alınacağını söyleyen Maleki, tasarının şu anda hem Meclis’te hem de Konsey’de gündemde olduğunu ifade etti.

Karar için Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin değerlendirmesi bekleniyor

Maleki, “Muhtemelen Hürmüz Boğazı’nın yönetimiyle ilgili düzenlemenin yasama gerektiren yönleri olacaktır. Bu durumda Meclis gerekli yasayı çıkaracaktır” dedi. Ancak Konseyin de kendi değerlendirmelerine sahip olduğunu belirterek, konseyde hazırlanan metinlerin henüz Meclis’e gönderilmediğini aktardı.

Meclis ve Konsey arasında koordinasyon sağlanacak

Maleki, her iki kurumun da konunun öneminin farkında olduğunu ve çözümün hızlandırılması için çaba gösterdiğini belirtti. Meclis’te detaylı çalışmalar yürütüldüğünü, milletvekillerinin farklı öneriler sunduğunu ve gerekli koordinasyonun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ile sağlanacağını vurguladı.

Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Maleki, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nun tasarının ana sorumlusu olduğunu, ayrıca Meclis Araştırma Merkezi’nin de görüşlerini sunduğunu söyledi.

Son olarak, “Şu anda belirlenmesi gereken konu, düzenlemenin Meclis tarafından yapılması gerekip gerekmediğidir. Eğer uluslararası hukuk açısından bir yasa çıkarma zorunluluğu varsa Meclis devreye girecektir. Ancak böyle bir gereklilik yoksa nihai karar Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nde olabilir” ifadelerini kullandı.