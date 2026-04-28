İran’ın Türkiye’ye gaz ihracatı 2026’nın ilk iki ayında 3,5 kat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi 2026 yılının ocak–şubat döneminde 918 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3’lük bir düşüşe işaret ediyor.

İthalat Arttı, İhracat Azaldı

Aynı dönemde Türkiye’nin İran’a ihracatı yüzde 13 gerileyerek 453 milyon dolara düştü. Geçen yılın ocak–şubat döneminde bu rakam 524 milyon dolar seviyesindeydi.

Buna karşılık Türkiye’nin İran’dan yaptığı ithalat yüzde 10 artarak 465 milyon dolara yükseldi. Türkiye, 2025’in aynı döneminde İran’dan 424 milyon dolarlık ürün ithal etmişti.

İran’dan Türkiye’ye Gaz İhracatında 3,5 Katlık Sıçrama

Ekonomi Muasır’ın aktardığına göre, Avrupa Komisyonu İstatistik Merkezi, İran’ın Türkiye’ye 2026’nın ilk iki ayında toplam 930 milyon metreküp doğal gaz ihraç ettiğini bildirdi. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 katlık bir artış anlamına geliyor. İran, 2025 ocak–şubat döneminde Türkiye’ye 270 milyon metreküp gaz göndermişti.

Ayrıca İran’ın Türkiye’ye doğal gaz ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 8 milyar 170 milyon metreküpe ulaşmıştı.