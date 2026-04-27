İran, Mali'deki saldırıları şiddetle kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcücü İsmail Bekayi, Mali'nin başkenti Bamako başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Mali Savunma Bakanı Sadio Camara ve ailesinin katledilmesini ve ülkenin başkenti Bamako'da bir camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınayan Bekayi, Mali hükümeti ve halkına taziye dileklerini iletti.

Bekayi, İran’ın her türlü terörizmi ve şiddet içeren aşırıcılığı kararlı bir şekilde kınamadaki ilkeli tutumuna dikkat çekerek, terörle mücadelenin uluslararası bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Sözcü Bekayi, Mali ulusunun terörizmi ve destekçilerini birlik ve dayanışma ile yeneceğine inandıklarını dile getirdi.