Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Trump yönetimi, ‘küresel enerji yönetimi’ stratejisinden ‘abluka’ stratejisine geçti ve Çin, Rusya ve Avrupa'yı dizginlemek için deniz ablukasına başvurdu; Ancak 20 gün sonra, Beyaz Saray'daki değerlendirmeler bu projenin başarısız olduğunu ve Tahran'ın ‘abluka karşıtı koalisyonun' merkezi haline geldiğini gösterdi.” ifadeleri kullanıldı.
Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı, Trump yönetiminin ‘küresel enerji yönetimi’ stratejisinin başarısız olduğunu bildirdi.
