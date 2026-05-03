İran’dan ABD’ye sert uyarı: Gemi mezarlığına hazır olun

İran İslam Devrim Muhafızları'nın eski komutanı ve İslam Devrimi Lideri'nin askeri danışmanı General Muhsin Rızai, ABD'yi deniz korsanlığı yapmakla suçlayarak, İran'ın bu tür eylemlere karşı güçlü bir yanıt vereceğini ifade etti.

Sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulunan Gneral Rızai, "Amerika, dünyadaki tek deniz korsanıdır ve uçak gemilerine sahip olmasına rağmen, bizden daha az etkili olamaz. Hazır olun, gemileriniz ve askerleriniz için bir mezarlık hazırlıyoruz, tıpkı İsfahan'da uçaklarınızın enkazı gibi!" dedi.